В Москве пациенты занимаются тайцзицюань, чтобы избежать осложнений после COVID

Плавные движения и размеренное дыхание. В Москве пациентов, перенёсших COVID-19, обучают одному из видов ушу – тайцзицюань. Занятия проходят во временном госпитале, который располагается в ледовом дворце «Крылатское».

[Александр Алиев, врач и инструктор по тайцзицюань]:

«Внедряем те технологии, которые были получены у нас при борьбе с туберкулёзом и другими заболеваниями лёгких, здесь, непосредственно в ледовом дворце. В частности, мы используем дыхательную гимнастику тайцзи, которая позволяет нам в комплексе с медикаментозными методами лечения ускорить процесс выздоровления пациентов и уменьшить количество осложнений во время лечения».

Пациентам понравилась идея заниматься ушу. Тайцзицюань переводится как «кулак Великого Предела». Это боевое искусство, но его практикуют и как оздоровительную гимнастику.

[Ольга Поликарпова, пациентка]:

«Подобные занятия – это очень, очень хорошо, тем более дыхание. Происходит такое, что без дыхания… В основном у нас лёгкие от дыхания зависят, поэтому это нужное дело». [Ольга Богатырёва, пациентка]:

«Я во всяком случае уверена, что это полезно. Просто нужно как следует изучить эти движения».

Пациенты также рады, что есть повод выйти из палаты и чем-то занять себя.

[Ольга Богатырёва, пациентка]:

«Польза для дыхания, польза для души, польза – как времяпровождение, в конце концов. Это интересно».

В последнее время пациентов в больнице всё меньше. Если раньше здесь были заняты 800-900 коек, то теперь больше половины свободны. Врачи объясняют это тем, что в Москве снизился суточный уровень заражения COVID-19.

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