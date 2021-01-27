Реки Сербии утопают в пластиковых отходах

На плотине одной из рек на юго-западе Сербии стоит спецтехника. Но она здесь не для строительства...

На плотине одной из рек на юго-западе Сербии стоит спецтехника. Но она здесь не для строительства. Экскаваторы огромными ковшами достают из водоёма тонны мусора, которые забивают протоки электростанции.

Проблема обычно остро встаёт зимой, когда талые воды смывают со свалок отходы и несут их по направлению к ГЭС. Так произошло здесь после дождливой и снежной погоды в декабре и начале января.

Почти вся поверхность накопительного озера перед станцией покрыта пластиком вперемешку с ветками и другим мусором. Река Лим берёт свой исток в Черногории, протекая мимо нескольких свалок.

[Предраг Сапонич, менеджер ГЭС]:

«Река Лим – от её истока, озера Плав, до плотины Потпекской гидроэлектростанции – накапливает все отходы, и они застревают у плотины. <…> В ходе недавнего исследования мы выяснили, что в пяти муниципалитетах Черногории и трёх муниципалитетах Сербии собирают около 45 тысяч тонн отходов (в год)».

Босния также сообщает о том, что мусор угрожает электростанции на реке Дрина, недалеко от восточного города Вышеград. Лим – это один из притоков Дрины. Обе реки летом популярны среди рафтеров.

Экологи предупреждают, что большинством свалок плохо управляют. Они расположены слишком близко к водоёмам и с годами переполняются. Токсичные материалы попадают в реки, что угрожает экосистемам и дикой природе.

[Югослав Йованович, координатор сбора мусора на плотине]:

«За последние 20-30 лет местные органы власти размещали свалки очень близко. И поскольку на них свозили всё больше отходов, они загрязнили реки».

Сербия, Черногория и Босния в прошлом обязались работать вместе для решения общей проблемы отходов. Однако пока мало что удалось сделать.

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