Немецкий фитнес-центр установил навесы на улице и пустил клиентов тренироваться

Никакого карантина для тела. Такого лозунга решил придерживаться один фитнес-центр в немецком Гамбурге. Он установил небольшие..

Никакого карантина для тела. Такого лозунга решил придерживаться один фитнес-центр в немецком Гамбурге. Он установил небольшие садовые тенты на улице и предоставил оборудование для тренировок.

В общей сложности установили четыре палатки у фитнес-центра и ещё три – на крыше. На землю постелили искусственный газон. Так заведение пытается сохранить клиентов.

[Нильс Купрат, владелец фитнес-центра]:«Мы стараемся быть инновационными и креативными, чтобы предложить максимальное количество услуг для клиентов. Это не заменяет тренировки в помещении, но люди подумают, что мы действительно делаем всё возможное, чтобы они поддерживали форму, поэтому останутся с нами».

Постоянная клиентка фитнес-центра говорит, что поначалу ощущала себя, как в зоопарке, поскольку на неё постоянно смотрели прохожие. Потом привыкла.

[Карен Деген, клиентка фитнес-центра]:«Отлично, что они вообще нашли такую возможность, спасибо им за это. Мне всё равно как заниматься: в одиночной или большой палатке. Я просто рада, что вообще могу это делать».

На объявлении у тентов сказано, что под одним навесом могут быть только члены одной семьи, живущие вместе. И использовать можно максимум два тренировочных снаряда. Но даже такие ограничения не отпугнули людей. Для заведения это большая поддержка.

[Нильс Купрат, владелец фитнес-центра]:«Мы потеряли более 20% клиентов, поскольку в прошлом году 5,5 месяцев были закрыты из-за карантина. У меня есть знакомые коллеги, которые потеряли ещё больше клиентов. И это огромная проблема для индустрии. В целом индустрия потеряла два миллиона клиентов, а расходы остались прежними».

Между тем, обычные фитнес-центры Германии остаются закрытыми, как минимум, до 14 февраля.

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