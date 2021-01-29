Амстердамский зоопарк из-за нехватки денег отказывается от львов
Амстердамский зоопарк Artis вынужден отказаться от львов, поскольку больше не может их содержать. В прошлом году..
Дата загрузки: 2021-01-29
При этом ежедневные расходы достигают 60 тысяч евро. Дефицит бюджета зоопарка уже составляет 20 миллионов евро.
[Рембрандт Сотюриюс, директор зоопарка]:
«Это означает, что на содержание львов больше нет денег, хотя мы и планировали обеспечивать их в этом году. Но больше мы не можем себе этого позволить».
В зоопарке живут лев и две львицы. Теперь они отправятся во Францию. Там у них будет вольер даже просторнее, чем здесь.
Директор зоологического парка говорит, что именно эти львы сюда уже больше не вернутся. Но, возможно, в будущем здесь поселятся другие.
Зоопарк Artis – один из старейших в Европе. Он открылся в 1838 году. Через год здесь появился вольер со львами. От этих хищников зоопарк отказывается впервые.
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