Амстердамский зоопарк из-за нехватки денег отказывается от львов

Амстердамский зоопарк Artis вынужден отказаться от львов, поскольку больше не может их содержать. В прошлом году..

Амстердамский зоопарк Artis вынужден отказаться от львов, поскольку больше не может их содержать. В прошлом году из-за пандемии посещаемость снизилась в два раза, а сейчас зоопарк вообще закрыт для публики.

При этом ежедневные расходы достигают 60 тысяч евро. Дефицит бюджета зоопарка уже составляет 20 миллионов евро.

[Рембрандт Сотюриюс, директор зоопарка]:

«Это означает, что на содержание львов больше нет денег, хотя мы и планировали обеспечивать их в этом году. Но больше мы не можем себе этого позволить».

В зоопарке живут лев и две львицы. Теперь они отправятся во Францию. Там у них будет вольер даже просторнее, чем здесь.

Директор зоологического парка говорит, что именно эти львы сюда уже больше не вернутся. Но, возможно, в будущем здесь поселятся другие.

Зоопарк Artis – один из старейших в Европе. Он открылся в 1838 году. Через год здесь появился вольер со львами. От этих хищников зоопарк отказывается впервые.

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