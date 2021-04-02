Как медведь, тигр и лев дружили всю жизнь

Во время рейда в рамках операции по борьбе с наркоторговлей в Атланте в 2001 году полицейские обнаружили в подвале дома медвежонка, тигрёнка и львёнка. Торговец наркотиками держал их как домашних животных.

Шерхана, Лео и Балу перевезли в приют для животных в Джорджии. Малыши были травмированы, истощены и заражены паразитами. У мишки Балу травмы были самыми серьёзными. В его тело врос ремень, и пришлось делать операцию. «Это был единственный раз, когда троицу разлучили. Шерхан и Лео волновались: метались по клетке и ревели», – сообщалось на сайте приюта.

Троица была неразлучна до 2016 года. Первым умер Лео. Потом в 2018 году скончались Шерхан и Балу.

