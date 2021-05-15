Пандотерапия: жителей мадридского дома престарелых вывезли на прогулку в зоопарк

Несколько десятков постояльцев дома престарелых, который находится в пригороде Мадрида, наслаждаются прогулкой по зоопарку в испанской..

[Кристина Браво, директор дома престарелых]:

«Это очень волнующий день. Они с нетерпением ждали возможности снова выйти на улицу, вернуться к нормальной жизни, погулять на свежем воздухе, наслаждаясь природой и любуясь животными в зоопарке».

Несколько десятков постояльцев дома престарелых, который находится в пригороде Мадрида, наслаждаются прогулкой по зоопарку в испанской столице. Это их первая экскурсия с прошлой весны.

Пожилые гости осматривают зоопарк на экскурсионном поезде. Местная звезда панда Бин Син буквально приковала их взгляды.

[Мануэль, гость зоопарка]:

«Хорошо, что можно выехать за пределы дома престарелых и нарушить монотонный уклад жизни. Мы очень долго сидели взаперти, поэтому приятно выйти на улицу».

Поезд останавливается у каждого вольера, и сотрудники зоопарка рассказывают о животных, их образе жизни и привычках.

[Мариано, гость зоопарка]:

«Я чувствую себя так, будто побывал в своей деревне, где жил много лет назад. Меня окружает природа; поют птицы, которых я давно не слышал. Для меня это замечательный день. Я немного устал, но это стоит того».

Мадридский зоопарк знакомит гостей с фауной Америки, Африки, Европы, Азии, Австралии и Океании. Здесь можно гулять целый день, наслаждаясь красивыми видами.

В зоопарке также проходят различные шоу, в которых участвуют морские львы, дельфины, а также – орлы и экзотические птицы.

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