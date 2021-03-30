Французский зоопарк приветствует детёныша рыжего ревуна

Французский зоологический парк в департаменте Атлантическая Луара показал детёныша редкой обезьяны вида рыжий ревун. Он родился..

Французский зоологический парк в департаменте Атлантическая Луара показал детёныша редкой обезьяны вида рыжий ревун. Он родился в середине февраля и уже успел подрасти.

Малыша назвали Шонго. Имя выбрали с помощью онлайн-голосования. Маму зовут Йерба.

[Жюстин Йу, смотрительница]:

«Период беременности длился 140 дней, и малыш родился без нашей помощи».

Первое время Йерба носила детёныша, прижимая к груди.

[Жюстин Йу, смотрительница]:

«Сейчас он подрастает, поэтому проводит больше времени на спине матери. Мы часто видим его в таком положении».

Помимо Шонго и его мамы, в вольере живут два взрослых самца.

Рыжие ревуны – некрупные обезьяны. Самцы вырастают до 70 сантиметров и весят восемь килограммов. Рост самки не превышает 57 сантиметров, а вес – не более шести с половиной килограммов.

Недавно Международный союз охраны природы внёс рыжих ревунов в список уязвимых видов.

Короткая ссылка на эту страницу: