Что за битва развернулась между Уолл-стрит и трейдерами-любителями за акции GameStop

Инвесторы и наблюдатели с интересом следят за удивительным изменением цен акций американской сети магазинов по продаже..

Инвесторы и наблюдатели с интересом следят за удивительным изменением цен акций американской сети магазинов по продаже видеоигр на дисках, которая называется GameStop.

Вокруг акций этой сети разгорелась настоящая война между Уолл-стрит и трейдерами-любителями. Она стала такой ожесточённой, что внимание на неё обратили политики обеих партий американского Конгресса, а между экспертами по всему миру развернулись горячие дебаты.

Более того, эта война привела к тому, что некоторые платформы по торговле ценными бумагами ограничили операции с акциями компании GameStop. Другими словами, они встали на сторону профессионалов с Уолл-стрит, вызвав возмущение любителей.

Всё началось с того, что трейдеры-любители устроили своеобразный флешмоб. Они, предположительно договорившись в соцсетях, в частности на платформе Reddit, начали путём скупки «накачивать» цену акций магазинов GameStop, которые оказались в сложном экономическом положении.

В итоге стоимость акций компании резко взлетела – более чем в 7 раз за неделю, а хедж-фонды начали терпеть многомиллиардные убытки.

Хедж-фонды зарабатывают миллиарды на так называемых коротких продажах. Суть этих продаж заключается в том, что профессиональные инвесторы берут взаймы акции определённой компании, которую они считают убыточной. Затем продают эти акции на рынке и начинают ждать, когда их цена снизится. Затем снова их выкупают и возвращают владельцу. Себе же оставляют прибыль.

В этот раз ситуация сложилась не в пользу хедж-фондов. Пока они ожидали, что цена акций упадёт, трейдеры-любители стали их массово скупать, из-за чего цена стала, наоборот, расти. Хедж-фонды, увидев, что начинают терпеть убытки, стали массово выкупать акции обратно. Это также стимулировало рост акций GameStop.

Между тем, трейдеры-любители недовольны платформами по продаже акций, такими как Robinhood и Interactive Brokers. Они говорят, что те работают по правилам рынка только тогда, когда это выгодно Уолл-стрит.

Ситуацию прокомментировали и многие политики американского Конгресса. Причём из обеих партий. Они призвали провести слушания и выяснить, что нужно сделать, чтобы не допускать мошенничества и других противоправных действий на рынке.

Стоит отметить, что с началом пандемии в мире вырос интерес к торговле ценными бумагами среди непрофессионалов. Люди, оказавшись дома, стали тратить свободное время и свободные деньги на фондовые рынки. На Уолл-стрит ранее выражали опасения, что неопытные инвесторы могут неоправданно повысить стоимость некоторых акций.

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