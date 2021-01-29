Отец нашёл способ отвлечь детей-подростков от телефонов

Джейсон Бланделл с семьёй живёт в Чадроне в штате Небраска. Он использовал творческий подход, чтобы на один день оторвать двоих детей-подростков от мобильных телефонов.

Отец предложил детям не просто убрать снег на улице, а использовать его для скульптуры. Втроём они трудились над созданием в натуральную величину копии Ford Mustang GTA 1967 года, который стоит у них в гараже. Предварительно сняли размеры оригинала. Снег подвозили на санках, вооружившись лопатами, бутылками для воды и скребками. Работали пять часов.

Результат оказался настолько впечатляющим, что окружающие думали, что машину просто обложили снегом. А полицейский, проезжая мимо, остановился и ради шутки прикрепил к снежной машине уведомление об эвакуации, а затем выложил видео в социальных сетях.

