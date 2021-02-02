Подорожание серебра – новый флешмоб в стиле GameStop?

Цены на серебро в понедельник выросли до восьмилетнего максимума. Фьючерсы стоили на 11% больше по сравнению..

Цены на серебро в понедельник выросли до восьмилетнего максимума. Фьючерсы стоили на 11% больше по сравнению с закрытием торгов в пятницу. Впервые с февраля 2013 года за унцию металла давали более 30 долларов.

И это насторожило многих инвесторов, поскольку всё это происходило в стиле нашумевшей истории с GameStop.

Началось всё с того, что на сайте Reddit онлайн-трейдеры начали призывать скупать ценный металл. Они писали, что стоимость серебра недооценённая, и что крупные финансовые компании специально ей манипулируют.

[Ариан Войдани, экономист]:

«Мы всё чаще наблюдаем шорт-сквиз с помощью социальных сетей, стадный менталитет. Думаю, это продолжится и в будущем. Очевидно, что у этого есть и хорошие, и плохие стороны».

Теперь эксперты пытаются понять, действительно ли это та же схема, которая привела к резкому скачку стоимости акций американской сети магазинов по продаже видеоигр GameStop. Тогда мелкие трейдеры также договорились в соцсетях и начали массово скупать ценные бумаги сети. Это привело к резкому скачку цен на акции, из-за чего один крупный хедж-фонд потерял несколько миллиардов долларов.

[Ариан Войдани, экономист]:

«Думаю, все пытаются разобраться в этом, понять, долгосрочная ли это тенденция. Не стало ли это новым способом ведения розничной торговли на рынке. Мне кажется, что это не конец. Вы сказали, что это похоже на игру. Думаю, что многие рассматривают это именно так».

Экономисты предупреждают людей не делать необдуманных поступков и не слушать все призывы в соцсетях. Так, вложение денег в серебро может оказаться рискованным.

[Ариан Войдани, экономист]:

«Вы можете с таким же успехом пойти и сделать ставку в казино Вегаса. Нужно быть осторожными, если вы, конечно, беспокоитесь о своих долларах».

В инциденте с GameStop трейдеры воспользовались тем, что хедж-фонды начали в отношении сети магазинов игру на понижение. То есть они определили, что цена акций этой сети завышена, поскольку у неё нет перспектив развития из-за роста популярности онлайн-игр.

Один из фондов взял крупный пакет акций GameStop взаймы и выбросил их на рынок. Это вызвало их резкое подешевение. После он планировал выкупить подешевевшие ценные бумаги и вернуть их владельцу, а разницу оставить себе.

Но в этот раз миллионы пользователей устроили своеобразный флешмоб: они массово скупили эти акции, вызвав, наоборот, их подорожание. В итоге хедж-фонд потерпел многомиллиардные убытки, поскольку был вынужден выкупать эти акции по любой цене, чтобы вернуть владельцу.

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