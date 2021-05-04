Как Зумба в парке дарит минуты счастья жителям Нью-Йорка

Около ста человек беззаботно прыгают и танцуют в парке Нью-Йорка. Здесь на открытом воздухе проходит занятие..

Около ста человек беззаботно прыгают и танцуют в парке Нью-Йорка. Здесь на открытом воздухе проходит занятие по Зумбе.

Инструктор Сол Альберион после введения карантинных мер сначала давала уроки онлайн. Потом поняла, что не может без личных встреч. Как только стало возможным выходить в парки, она тут же организовала занятия на открытом воздухе.

[Сол Альберион, инструктор по Зумбе]:

«Я слышу самые трогательные истории, какие только можно представить. Ко мне ходят люди, борющиеся с раком, безработные, те, кто всё потерял во время пандемии и даже до пандемии. Поэтому, когда они уходят, то чувствуют, что посвятили время себе, что смогли испытать счастье и найти радость, забыть о хаосе».

Такие тренировки многим пришлись по душе. Люди говорят, что забывают о своих проблемах и просто наслаждаются движением и природой.

[посетительница занятий]:

«В изоляции я не была совсем одна. Но занятия дали ощущение, что всё как прежде, позволили преодолеть непростое время». [посетительница занятий]:

«Это чудо. Жду этого каждую неделю. Это поднимает настроение, я выхожу на природу. Раньше занималась только в зале, но теперь не хочу туда возвращаться. Мне очень нравится быть под деревьями, под открытым небом».

Между тем, инструктор говорит, что самое время готовиться к периоду после пандемии. В июле в Нью-Йорке планируют снять почти все карантинные ограничения.

[Сол Альберион, инструктор по Зумбе]:

«После пандемии нужно будет просто собраться, набраться сил, выйти на улицу и проживать день за днём. Сегодня будет сложно, завтра будет лучше, а послезавтра – ещё лучше».

Зумба – это танцевальная фитнес-программа на основе популярных латиноамериканских ритмов. Её придумали 20 лет назад.

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