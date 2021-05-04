Как Зумба в парке дарит минуты счастья жителям Нью-Йорка
Около ста человек беззаботно прыгают и танцуют в парке Нью-Йорка. Здесь на открытом воздухе проходит занятие..
Дата загрузки: 2021-05-04
Инструктор Сол Альберион после введения карантинных мер сначала давала уроки онлайн. Потом поняла, что не может без личных встреч. Как только стало возможным выходить в парки, она тут же организовала занятия на открытом воздухе.
[Сол Альберион, инструктор по Зумбе]:
«Я слышу самые трогательные истории, какие только можно представить. Ко мне ходят люди, борющиеся с раком, безработные, те, кто всё потерял во время пандемии и даже до пандемии. Поэтому, когда они уходят, то чувствуют, что посвятили время себе, что смогли испытать счастье и найти радость, забыть о хаосе».
Такие тренировки многим пришлись по душе. Люди говорят, что забывают о своих проблемах и просто наслаждаются движением и природой.
[посетительница занятий]:
«В изоляции я не была совсем одна. Но занятия дали ощущение, что всё как прежде, позволили преодолеть непростое время».
[посетительница занятий]:
«Это чудо. Жду этого каждую неделю. Это поднимает настроение, я выхожу на природу. Раньше занималась только в зале, но теперь не хочу туда возвращаться. Мне очень нравится быть под деревьями, под открытым небом».
Между тем, инструктор говорит, что самое время готовиться к периоду после пандемии. В июле в Нью-Йорке планируют снять почти все карантинные ограничения.
[Сол Альберион, инструктор по Зумбе]:
«После пандемии нужно будет просто собраться, набраться сил, выйти на улицу и проживать день за днём. Сегодня будет сложно, завтра будет лучше, а послезавтра – ещё лучше».
Зумба – это танцевальная фитнес-программа на основе популярных латиноамериканских ритмов. Её придумали 20 лет назад.
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