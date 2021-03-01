В Великобритании выявили шесть случаев бразильского штамма коронавируса

В Великобритании выявили шесть случаев заражения бразильским вариантом коронавируса. Три зафиксированы в Англии и три –..

[Сьюзан Хопкинс, сотрудница Управления по охране здоровья]:

«Мутации варианта P.1, впервые описанного в бразильском городе Манаус, очень похожи на мутации штамма B.1.351, обнаруженного в Южной Африке. Мы обеспокоены тем, что он может оказаться заразнее первоначального варианта и привести к большему распространению вируса».

В Великобритании выявили шесть случаев заражения бразильским вариантом коронавируса. Три зафиксированы в Англии и три – в Шотландии. Этот штамм мутировавшего вируса впервые обнаружили в Манаусе – столице штата Амазонас.

Двое заражённых в Англии – члены одной семьи. Один из них 10 февраля вернулся из Бразилии. Где мог заразиться третий человек, пока выясняют. Случаи заражения в Шотландии не связаны со случаями в Англии.

Сотрудники Управления по охране общественного здоровья говорят, что необходимо не допустить распространения бразильского штамма. В конце прошлого года в Великобритании обнаружили мутировавший вирус, который и так вызвал в стране резкий рост заболеваемости.

[Сьюзан Хопкинс, сотрудница Управления по охране здоровья]:

«У нас нет клинических данных или результатов испытаний, которые показали бы эффективность вакцины при заражении вариантом P.1. Мутации в этом штамме вызывают у нас некоторую озабоченность, поскольку он чужеродный и отличается от вариантов, которые чаще встречаются в нашей стране и к которым мы привычнее».

В Великобритании выявлено более четырёх миллионов случаев заражения COVID-19. Почти 123 тысячи пациентов умерли. По данным властей, 20 миллионов британцев прошли, как минимум, один этап вакцинации.

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