Чем вулкан в ДР Конго беспокоит учёных

Самое большое в мире постоянно активное озеро лавы бурлит и пенится, озаряя небо над ДР Конго мандариновым сиянием.

Стоя на скалистом краю кратера горы Ньирагонго, вулканолог Оноре Кираба всматривается в прибор, измеряющий изменения размеров края вулкана.

Эти показания, наряду с данными о землетрясениях, температуре и газе, имеют решающее значение для системы раннего предупреждения в Гоме. Город хочет избежать повторения трагедии 2002 года, когда в результате извержения 250 человек погибли и 120 тысяч остались без крова.

Кираба говорит, что кратер вулкана наполнился магмой, и это подняло его дно и создало предпосылки для ещё большей катастрофы, если землетрясение вызовет трещину на склоне горы.

[Оноре Кираба, вулканолог]:

«Если не проводить измерения регулярно, мы не будем знать, что кратер расширяется. Чем больше лавы поднимается в кратере, тем больше он расширяется. Мы должны точно знать, где это происходит. Кратер уже 1 километр в диаметре. Есть вероятность, что он расширяется с другой стороны. Нам нужно знать, насколько».

Но денег на исследования власти почти не выделяют. Учёные не могут установить датчики, поэтому вынуждены проводить все измерения на месте.

[Оноре Кираба, вулканолог]:

«Мне 65 лет. Я регулярно поднимаюсь на вулкан уже девять лет, за исключением 2008 года, когда я попал в аварию. Но нам нравится подниматься на вулкан и наблюдать за его активностью. Нам очень интересно понять, будет ли Ньирагонго, который извергался в 2002 году, извергаться снова».

Исследователи говорят, что вулканическая активность идентична той, которая была перед извержениями 1977 и 2002 годов. Однако ситуация пока не критическая.

[Оноре Кираба, вулканолог]:

«В 2002 году уровень CO2 был выше 40-50%, но теперь он на уровне 0,5%, что означает, что с этой стороны магма ещё не поднимается».

Город Гома 19 лет назад был частично погребён под слоем лавы. При этом с тех пор численность его населения утроилось до полутора миллионов человека, а постройки продвинулись в сторону вулкана. Это, по мнению экспертов, может сделать следующее извержение ещё более смертоносным.

Короткая ссылка на эту страницу: