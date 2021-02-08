В Литве прокатные машины укомплектовали санками

Вильнюс стал первым городом в мире, где можно взять напрокат автомобиль с санками в багажнике. Услугу..

[Кристионас Кайкарис, директор компании CityBee]:

«В связи с «ковидом» и карантином люди не могут скапливаться в одном месте. Мы сдаём в аренду автомобили с санками, чтобы клиенты могли поехать в малолюдные места в наших зелёных городах – Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде. Есть много таких мест, где можно отлично покататься на санках».

Вильнюс стал первым городом в мире, где можно взять напрокат автомобиль с санками в багажнике. Услугу предлагает местная каршеринговая компания. За санки отдельной платы не берут.

Машины с санками берут напрокат и семьи с детьми, и просто взрослые, которые соскучились по зимним забавам.

[жительница Вильнюса]:

«Очень удобно просто взять в аренду машину с санками, потому что иметь собственные санки неудобно. Они занимают много места, а пользуешься ими редко. Так что, это отличная услуга».

Каршеринговая компания укомплектовала санками сто автомобилей.

Короткая ссылка на эту страницу: