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Мини-паб на колёсах: англичанка доставляет напитки к дверям клиентов

Мини-паб на колёсах: англичанка доставляет напитки к дверям клиентов

По улицам английского города Брайтон колесит мини-паб, прицепленный к велосипеду. Хозяйка заведения Дженнифер доставляет напитки прямо..

Дата загрузки: 2021-03-12

По улицам английского города Брайтон колесит мини-паб, прицепленный к велосипеду. Хозяйка заведения Дженнифер доставляет напитки прямо к дверям клиентов, поскольку в обычном режиме работать пока нельзя.

[Дженнифер Лефт, владелица паба Hand in Hand]:
«Сначала я хотела купить тележку для развозки молока и нарядиться девушкой-крестьянкой. Потом думала о тележке с мороженым, но в итоге остановилась на велосипеде».

Дженнифер стала уже чем-то вроде украшения города.

[Дейзи Асквит, покупательница]:
«Она блестящая бизнесвумен. Ей удалось сплотить нас, и мы чувствуем себя одной семьёй. Когда она едет на велосипеде и везёт за собой паб, нельзя не улыбаться».

Паб Hand in Hand работает с 1850 года и уже пережил пандемию испанского гриппа. Дженнифер уверена: заведение выстоит и в этот раз.
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