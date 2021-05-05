Платья из сена и шляпы из ириса представили в Петербурге

Элегантные платья из грубого сена, перьев и ниток, парики и шляпы из листьев ириса, тычинок протеи..

[Наталья Корякина, флорист]:

«Это спанбонд, укрывной материал для роз, например. Или вот там платье белое, изготовленное из полиэтиленовых мешков, которые мы приносим вместе с продуктами из магазина».

Элегантные платья из грубого сена, перьев и ниток, парики и шляпы из листьев ириса, тычинок протеи и нарезанной уничтожителем бумаги. В Петербурге начала работу персональная выставка Натальи Корякиной «Креативная флористика». Флорист использует бумагу, металл, текстиль, синтетические материалы и даже лёд.

Эти шляпы и платья многократно использовали для показа мод на международных конкурсах в сочетании с живыми цветами. Например, вот эту модель, связанную крючком из листьев ириса, или вот эту шаль из бересты представляли на Тайване.

[Наталья Корякина, флорист ]:

«Она была украшена орхидеями, и высокая сибирская девушка вышла на сцену, объявила, что это из кожи берёзы, и в перерыве народ побежал смотреть, что же такое кожа берёзы».

Наталья не только профессиональный ботаник и флорист. Она также и знаток японской аранжировки цветов. Ещё – многократный призёр конкурсов флористов на международных фестивалях в России, Швейцарии и Италии.

У неё есть источник вдохновения – сад. Весь материал для своих арт-объектов берёт оттуда.

[Феликс Лурье, гость выставки]:

«Эта выставка совершенно не отражает того, что делает Наташа. Надо быть у неё в доме, чтобы увидеть шедевры. Очень талантливый человек, но кроме таланта, она невероятно трудоспособна. Она очень чувствует, как применить то, что она применяет эти растения все». [Марина Соболевская, гостья выставки]:

«Это натуральные травы, листья, плоды. Я восхищаюсь работами, тем, как человек, кроме собственной личности, привлекает жителей нашего города и приглашает к творчеству».

Выставка продлится до конца мая.

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