Почему жених попросил невесту сшить платье из парашюта

После окончания Второй мировой войны майор Клод Хенсингер вернулся в родную Пенсильванию. Он начал встречаться с девушкой по имени Рут, которую знал с детства.

В 1947 Клод предложил Рут выйти за него замуж, но вместо кольца принёс парашют. Клод рассказал, что вовремя войны он спас ему жизнь. Он благополучно спустился с парашютом на землю с горящего самолёта. Затем укрывался им от непогоды и перевязывал раны. Клод попросил Рут сшить из парашюта свадебное платье.

Рут дважды сказала: «Да». Она обратилась за помощью к швее, чтобы скроить лиф и фату, и сама сшила юбку. На бракосочетании Рут была в платье из парашюта. Жениху и гостям наряд понравился. Свадебное платье стало семейной реликвией и в последующее годы его надевали несколько невест.

Клод скончался в 1996 году. Супруги прожили вместе 49 лет. Сейчас свадебное платье из парашюта хранится в Музее американской истории Смитсоновского института.

