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Почему жених попросил невесту сшить платье из парашюта

Почему жених попросил невесту сшить платье из парашюта
Почему жених попросил невесту сшить платье из парашюта

После окончания Второй мировой войны майор Клод Хенсингер вернулся в родную Пенсильванию. Он начал встречаться с девушкой по имени Рут, которую знал с детства.

В 1947 Клод предложил Рут выйти за него замуж, но вместо кольца принёс парашют. Клод рассказал, что вовремя войны он спас ему жизнь. Он благополучно спустился с парашютом на землю с горящего самолёта. Затем укрывался им от непогоды и перевязывал раны. Клод попросил Рут сшить из парашюта свадебное платье.

Рут дважды сказала: «Да». Она обратилась за помощью к швее, чтобы скроить лиф и фату, и сама сшила юбку. На бракосочетании Рут была в платье из парашюта. Жениху и гостям наряд понравился. Свадебное платье стало семейной реликвией и в последующее годы его надевали несколько невест.

Клод скончался в 1996 году. Супруги прожили вместе 49 лет. Сейчас свадебное платье из парашюта хранится в Музее американской истории Смитсоновского института.

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