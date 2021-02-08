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Художник из Петербурга делает объёмные картины из самодельной бумаги

Художник из Петербурга делает объёмные картины из самодельной бумаги

Картины из авторской бумаги создаёт петербургский художник Петербургский художник Латиф Казбеков уникален тем, что не использует..

Дата загрузки: 2021-02-08

Картины из авторской бумаги создаёт петербургский художник Петербургский художник Латиф Казбеков уникален тем, что не использует фабричную бумагу для своих картин. Он возрождает древние рецепты ручного литья и экспериментирует с природными материалами.
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