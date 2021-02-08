Художник из Петербурга делает объёмные картины из самодельной бумаги
Картины из авторской бумаги создаёт петербургский художник Петербургский художник Латиф Казбеков уникален тем, что не использует..
Дата загрузки: 2021-02-08
Картины из авторской бумаги создаёт петербургский художник Петербургский художник Латиф Казбеков уникален тем, что не использует фабричную бумагу для своих картин. Он возрождает древние рецепты ручного литья и экспериментирует с природными материалами.
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