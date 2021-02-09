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Перуанские строители обнаружили древнюю могилу

Перуанские строители обнаружили древнюю могилу

На севере Перу во время прокладки газовых труб нашли древнюю могилу. Она находится недалеко от города..

Дата загрузки: 2021-02-09

На севере Перу во время прокладки газовых труб нашли древнюю могилу. Она находится недалеко от города Чимботе. В могиле помимо человеческих останков лежат три сосуда.

После предварительного осмотра археологи сообщили, что возраст находки – более 500 лет. Вероятно, умерший жил примерно в XIV или XV веке в эпоху культуры Чиму.

[Хуан Лопес Марчена, археолог]:
«Похоже, это обычная могила. Она не имеет большого значения в контексте того периода времени. Мы знаем, что сановников, высшую элиту и священников хоронили в больших гробницах. Но, хотя эта могила и обычная, но находка всё равно важна для понимания нашей истории».

Доколумбовая культура Чиму существовала с 1250 по 1470 годы. Само государство называлось Чимор. В период расцвета оно простиралось на тысячу километров вдоль побережья Тихого океана.

Находку строителей отправят в музей города Касма. Там археологи исследуют останки и определят пол человека, а также выяснят причину его смерти. Они также изучат сосуды и их содержимое.
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