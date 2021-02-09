Перуанские строители обнаружили древнюю могилу

На севере Перу во время прокладки газовых труб нашли древнюю могилу. Она находится недалеко от города..

На севере Перу во время прокладки газовых труб нашли древнюю могилу. Она находится недалеко от города Чимботе. В могиле помимо человеческих останков лежат три сосуда.

После предварительного осмотра археологи сообщили, что возраст находки – более 500 лет. Вероятно, умерший жил примерно в XIV или XV веке в эпоху культуры Чиму.

[Хуан Лопес Марчена, археолог]:

«Похоже, это обычная могила. Она не имеет большого значения в контексте того периода времени. Мы знаем, что сановников, высшую элиту и священников хоронили в больших гробницах. Но, хотя эта могила и обычная, но находка всё равно важна для понимания нашей истории».

Доколумбовая культура Чиму существовала с 1250 по 1470 годы. Само государство называлось Чимор. В период расцвета оно простиралось на тысячу километров вдоль побережья Тихого океана.

Находку строителей отправят в музей города Касма. Там археологи исследуют останки и определят пол человека, а также выяснят причину его смерти. Они также изучат сосуды и их содержимое.

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