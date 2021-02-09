Капитана судна застрелили в Венесуэле, но его жена не может это доказать

Прошёл уже год после того, как муж этой колумбийки, работавший капитаном нефтевоза, был убит венесуэльскими военными...

Прошёл уже год после того, как муж этой колумбийки, работавший капитаном нефтевоза, был убит венесуэльскими военными. Однако она не может получить его пенсию, поскольку венесуэльские власти отказываются выдавать свидетельство о смерти.

59-летнего Хаиме Эрреру застрелили на борту нефтевоза в феврале 2020 года. Его вдова говорит, что разрыв дипломатических отношений между странами блокирует ей доступ к сбережениям мужа.

[Клаудия Фортич, вдова колумбийского капитана нефтевоза]:

«Очень сложно, поскольку помимо того, что я оплакиваю мужа, мне нужно заботиться о семье. Раньше я была домохозяйкой, а теперь – глава дома. Двое моих детей, несмотря на то, что уже прошёл год, до сих пор не могут поверить в смерть отца. Кроме того здесь, в Колумбии, я не могу доказать факт его смерти».

Власти Венесуэлы ответили на запрос Министерства иностранных дел Колумбии, что не могут ничем помочь.

[Клаудия Фортич, вдова колумбийского капитана нефтевоза]:

«Здесь, в Колумбии, я ничего не могу сделать без документов. А Венесуэла не хочет выдавать эти документы. Я оказалась в центре конфликта между двумя странами. Я жертва этой ситуации».

Эррера был капитаном на судне, которое следовало в венесуэльский порт Пуэрто Ла-Крус. Туда он должен был доставить партию дизельного топлива. Когда капитан отказался платить взятку таможенникам, военные захватили судно. Шесть месяцев команду держали на корабле в качестве заложников. Однажды ночью туда ворвалась группа спецназа, забрала ценные вещи, а капитала застрелила.

Позже венесуэльский суд выдал ордер на арест семи офицеров, выдвинув обвинения, в том числе в убийстве.

Тем временем, власти Колумбии объявили, что предоставят временный защитный правовой статус для венесуэльских мигрантов. Он позволит людям работать легально. В настоящее время в стране проживает около миллиона 730 тысяч венесуэльцев, бежавших от экономического кризиса у себя на родине. Из них около 966 тысяч не имеют легального статуса.

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