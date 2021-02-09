Капитана судна застрелили в Венесуэле, но его жена не может это доказать
Прошёл уже год после того, как муж этой колумбийки, работавший капитаном нефтевоза, был убит венесуэльскими военными...
Дата загрузки: 2021-02-09
59-летнего Хаиме Эрреру застрелили на борту нефтевоза в феврале 2020 года. Его вдова говорит, что разрыв дипломатических отношений между странами блокирует ей доступ к сбережениям мужа.
[Клаудия Фортич, вдова колумбийского капитана нефтевоза]:
«Очень сложно, поскольку помимо того, что я оплакиваю мужа, мне нужно заботиться о семье. Раньше я была домохозяйкой, а теперь – глава дома. Двое моих детей, несмотря на то, что уже прошёл год, до сих пор не могут поверить в смерть отца. Кроме того здесь, в Колумбии, я не могу доказать факт его смерти».
Власти Венесуэлы ответили на запрос Министерства иностранных дел Колумбии, что не могут ничем помочь.
[Клаудия Фортич, вдова колумбийского капитана нефтевоза]:
«Здесь, в Колумбии, я ничего не могу сделать без документов. А Венесуэла не хочет выдавать эти документы. Я оказалась в центре конфликта между двумя странами. Я жертва этой ситуации».
Эррера был капитаном на судне, которое следовало в венесуэльский порт Пуэрто Ла-Крус. Туда он должен был доставить партию дизельного топлива. Когда капитан отказался платить взятку таможенникам, военные захватили судно. Шесть месяцев команду держали на корабле в качестве заложников. Однажды ночью туда ворвалась группа спецназа, забрала ценные вещи, а капитала застрелила.
Позже венесуэльский суд выдал ордер на арест семи офицеров, выдвинув обвинения, в том числе в убийстве.
Тем временем, власти Колумбии объявили, что предоставят временный защитный правовой статус для венесуэльских мигрантов. Он позволит людям работать легально. В настоящее время в стране проживает около миллиона 730 тысяч венесуэльцев, бежавших от экономического кризиса у себя на родине. Из них около 966 тысяч не имеют легального статуса.
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