«Гнёзда» для бездомных: в Германии испытывают уличные спальные капсулы

В немецком Ульме тестируют «умные» спальные капсулы для бездомных. Эти необычные деревянные сооружения спроектировали и построили..

В немецком Ульме тестируют «умные» спальные капсулы для бездомных. Эти необычные деревянные сооружения спроектировали и построили шесть местных компаний. Для капсулы даже придумали название «ульмское гнездо».

Цель проекта – защитить от холода тех, кто по каким-то причинам не может ночевать в приютах для бездомных.

[Норман Курок, сотрудник благотворительной организации Caritas]:

«Вечером «гнездо» автоматически открывается. Тот, кому нужно где-то переночевать, может просто открыть дверь и попасть в безопасное место».

«Ульмское гнездо» оборудовано солнечной панелью, датчиками движения, температуры и влажности. Внутри есть освещение. С помощью приложения можно узнать, свободна ли капсула.

[Норман Курок, сотрудник благотворительной организации Caritas]:

«Конструкция капсулы создаёт так называемый эффект иглу. За счёт тепла тела температура внутри поднимается до приемлемого уровня. В капсуле не будет жары и уюта, но от морозов можно спастись».

Когда в капсуле спит бездомный, информация об этом поступает к сотрудникам благотворительной организации. Утром они опрашивают ночевавших.

[Норман Курок, сотрудник благотворительной организации Caritas]:

«Люди, пользовавшиеся капсулой, очень довольны. Они поняли, что она защищает от холода, а также от нападений. Иногда бездомные больше боятся насилия, чем морозов».

Разработчики делают «ульмские гнёзда» под заказ. При этом напоминают, что клиентов и в дальнейшем ждут расходы. В капсулах необходимо делать уборку, также им понадобится техническое обслуживание.

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