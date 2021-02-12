«Гнёзда» для бездомных: в Германии испытывают уличные спальные капсулы
В немецком Ульме тестируют «умные» спальные капсулы для бездомных. Эти необычные деревянные сооружения спроектировали и построили..
Дата загрузки: 2021-02-12
Цель проекта – защитить от холода тех, кто по каким-то причинам не может ночевать в приютах для бездомных.
[Норман Курок, сотрудник благотворительной организации Caritas]:
«Вечером «гнездо» автоматически открывается. Тот, кому нужно где-то переночевать, может просто открыть дверь и попасть в безопасное место».
«Ульмское гнездо» оборудовано солнечной панелью, датчиками движения, температуры и влажности. Внутри есть освещение. С помощью приложения можно узнать, свободна ли капсула.
[Норман Курок, сотрудник благотворительной организации Caritas]:
«Конструкция капсулы создаёт так называемый эффект иглу. За счёт тепла тела температура внутри поднимается до приемлемого уровня. В капсуле не будет жары и уюта, но от морозов можно спастись».
Когда в капсуле спит бездомный, информация об этом поступает к сотрудникам благотворительной организации. Утром они опрашивают ночевавших.
[Норман Курок, сотрудник благотворительной организации Caritas]:
«Люди, пользовавшиеся капсулой, очень довольны. Они поняли, что она защищает от холода, а также от нападений. Иногда бездомные больше боятся насилия, чем морозов».
Разработчики делают «ульмские гнёзда» под заказ. При этом напоминают, что клиентов и в дальнейшем ждут расходы. В капсулах необходимо делать уборку, также им понадобится техническое обслуживание.
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