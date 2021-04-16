В Индии на бездомных собак надевают светоотражающие ошейники

Эти индийские бродячие собаки выстроились в очередь к добрым людям. Псы с удовольствием позволяют себя погладить..

Эти индийские бродячие собаки выстроились в очередь к добрым людям. Псы с удовольствием позволяют себя погладить и, конечно же, покормить.

Эта молодёжь – волонтёры местного проекта по защите животных, и у них есть конкретная цель: надеть на каждую собаку специальный ошейник. Благодаря нему животное будет видно в темноте, и его не собьёт машина.

[Чайтания Гундлури, основатель проекта]:

«Collarup – это проект по спасению животных, особенно собак, быков и коров от ночных ДТП. Этот ошейник сделан из лёгкого светоотражающего материала. Мы сами их делаем и потом надеваем на бродячих собак и коров».

На улицах Индии живёт около 35 миллионов бездомных собак, и они часто попадают под машины и другие транспортные средства, особенно в ночное время.

А вот местные бродячие коровы – проблема покрупнее. Здесь этих животных считают священными, насилие над ними строго запрещено. При этом они совершенно не боятся машин. ДТП с таких крупным животным может быть смертельным не только для него самого, но и для водителя.

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