Трамп выступил с первой речью после ухода с поста президента

В своей первой речи после ухода из Белого дома бывший президент Дональд Трамп объявил, что его..

В своей первой речи после ухода из Белого дома бывший президент Дональд Трамп объявил, что его движение «Америка в первую очередь» далеко от завершения. Он также раскритиковал администрацию Байдена и определил будущий курс Республиканской партии. Более того, он намекнул, что, возможно, будет переизбираться на президентский срок в 2024 году.

Трамп выступил перед тысячами участников Конференции консервативного политического действия, которая прошла в городе Орландо штата Флорида. По его словам, Байден выбрал опасный путь радикального социализма, который может привести к коммунизму.

[Дональд Трамп, бывший президент США]:«Первый месяц президентства Джо Байдена был самым катастрофическим среди всех президентов в современной истории США. Это правда. Администрация Джо Байдена уже подтвердила, что выступает против рабочих мест, семьи, границ, энергетики, женщин и науки».

Так, Трамп раскритиковал ослабление Байденом иммиграционной политики, что уже привело к наплыву нелегальных искателей убежища, особенно несовершеннолетних. Он сказал, что одно только это уже может стать причиной того, что демократы потеряют Белый дом в 2024 году. Затем он намекнул, что, возможно, будет переизбираться.

Трамп призвал Байдена снова открыть школы и обвинил президента в том, что он действует в интересах профсоюзов учителей, которые выступают против возобновления работы. Он также раскритиковал администрацию за то, что она снова присоединилась ко Всемирной организации здравоохранения, отменила строительство нефтепровода Keystone XL в Канаду и вернулась в Парижское климатическое соглашение.

Наконец, Трамп отметил, что не собирается основывать отдельную партию и просто планирует сделать Республиканскую партию более сильной и единой. Сообщения о возможном отделении он назвал фейковыми новостями.

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