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Сын бывшего адвоката Трампа осудил обыск в доме его отца

Сын бывшего адвоката Трампа осудил обыск в доме его отца

Сын бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани сделал заявление после того, как федеральные агенты провели обыск в..

Дата загрузки: 2021-04-29

Сын бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани сделал заявление после того, как федеральные агенты провели обыск в доме его отца. Эндрю Джулиани – консервативный обозреватель Newsmax – сказал, что американцам стоит быть крайне обеспокоенными происходящим.

[Эндрю Джулиани, сын Руди Джулиани]:
«Любой американец, будь то республиканец или демократ, должен быть очень обеспокоен тем, что произошло здесь сегодня. Политизация Министерства юстиции продолжается. Это отвратительно. Полный абсурд. Если такое может случиться с адвокатом бывшего президента, то это может случиться с любым американцем».

Во время недавних выборов президента в США Рудольф Джулиани был одной из самых видных фигур, которые помогали экс-президенту Дональду Трампу доказывать утверждения о масштабных фальсификациях.

Федеральные агенты обыскали его квартиру и офис, а также изъяли документы, несколько телефонов, ноутбуки и другие электронные устройства.

Они пытаются найти связь Джулиани с так называемым украинским скандалом. Ещё когда Трамп был президентом, демократы пытались обвинить его в том, что он якобы давил на Украину, пытаясь заставить её найти доказательства преступлений Хантера Байдена – сына нынешнего президента США. Позже Трампа полностью оправдали.

Во время пресс-конференции Джулиани-младший ещё раз напомнил об обвинениях в отношении Хантера Байдена. Так, он намекнул на ноутбук Хантера, который был в руках Джулиани.

[Эндрю Джулиани, сын Руди Джулиани]:
«Единственное доказательство, которое они не использовали сегодня, единственное компрометирующее доказательство не принадлежит моему отцу. Оно принадлежит сыну действующего президента».

В 2018 году, когда федеральные агенты обыскали дом бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна, экс-президент осудил этот шаг, назвав его «охотой на ведьм» со стороны Министерства юстиции.
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