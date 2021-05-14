Масштабный парад на Манхэттене: 13 мая празднуют Международный день Фалунь Дафа

Масштабным парадом на Манхэттене отметили в США Международный день Фалунь Дафа. 13 мая тысячи людей, которые занимаются по этой школе медитации и совершенствования, прошлись по центру Нью-Йорка, чтобы познакомить людей с практикой.

Фалунь Дафа практикуют более чем в 110 странах мира. Во многих городах США в честь праздника коллективно выполняют медитативные упражнения, проводят концерты и парады.

[Руми Альберт, практикующий из Лос-Анджелеса]:

«У меня в жизни было много плохих вещей – наркотики и прочее. Когда я начал практиковать (Фалуньгун), то всё изменилось очень естественно, я обрёл внутренний покой. Я сильно изменился. Наладились отношения с друзьями, родителями. Очистилось тело». [Эмили Ян, практикующая из Филадельфии]:

«Это действительно мне очень помогло, когда я училась в колледже. Сейчас я в магистратуре. Я чувствую большую лёгкость и защищённость. Всё благодаря тому, что выполняю эти медитативные упражнения. Они помогают снять стресс. Я поступаю так, как учит Фалунь Дафа, и это помогает избежать многих беспокойств и проблем, с которыми сталкиваются многие мои друзья».

Система Фалунь Дафа, которую также называют Фалуньгун, включает пять комплексов плавных медитативных упражнений, а также совершенствование по принципам Истина, Доброта и Терпение.

[Александр Лучанский, практикующий из Филадельфии]:

«Наверное, самый большой урок, который я усвоил из Фалунь Дафа, – это умение различать, что важно, а что не очень важно, а также что хорошо, а что плохо».

У этих красочных мероприятий есть ещё одно важное послание. Приверженцы Фалуньгун информируют общественность о репрессиях, которые продолжаются на родине этой практики – в Китае. В 1999 году бывший лидер китайской компартии Цзян Цзэминь единолично развязал масштабные гонения, посчитав Фалунь Дафа угрозой своей власти. К тому времени по этой школе в стране занималось около 70 миллионов человек. То есть больше, чем было членов компартии.

[Стюарт, прохожий на улицах Нью-Йорка]:

«Думаю, религиозная свобода должна быть везде в мире, и эти люди должны иметь возможность верить в то, во что хотят верить».

Репрессии продолжаются по сей день. Это подтверждено в ходе расследований во многих правозащитных отчётах.

А в этом году в преддверии 13 мая Государственный департамент США за преследование Фалуньгун ввёл санкции против китайского партийного чиновника. Так, Юй Хуэй – бывший директор агентства, которое занимается репрессиями Фалуньгун в городе Чэнду – больше не сможет въехать в Соединённые Штаты. Запрет распространяется и на его ближайших родственников.

Госдепартамент также представил свой ежегодный отчёт о религиозной свободе в мире. В нём он осудил массовые злоупотребления в Китае в отношении верующих: от мусульман-уйгуров и христиан до приверженцев Фалуньгун.

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