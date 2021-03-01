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В Таиланде спасли 300 кошек, брошенных в двух квартирах

В Таиланде спасли 300 кошек, брошенных в двух квартирах

Тайские волонтёры спасли более 300 брошенных кошек в городе Нонтхабури. Они находились в двух квартирах. О..

Дата загрузки: 2021-03-01

Тайские волонтёры спасли более 300 брошенных кошек в городе Нонтхабури. Они находились в двух квартирах. О животных сообщил мужчина, живущий по соседству. Он же иногда подкармливал кошек.

Зоозащитники полагают, что животные раньше были бродячими и их приютили. Потом, возможно, из-за кризиса, вызванного пандемией, владелец больше не смог заботиться о питомцах.

[волонтёр]:
«Владелец не приходил туда довольно долго, много месяцев. Можно сказать, что из-за несчастливого стечения обстоятельств кошки были брошены. Но их не подвергали насилию».

Животных распределили по различным ветеринарным клиникам и сейчас обследуют.

[Вет Канин Ручисерикул, директор ветклиники]:
«У кошек стресс – отчасти потому, что они долго сидели в клетках. Но прошла ночь, и они уже тянутся к людям, когда их видят. Так что скоро им должно стать лучше».

Вскоре животных отправят в приют в городе Чиангмай. Там содержат слонов, а за время пандемии приняли уже 1000 брошенных кошек.
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