Администрация Байдена ввела новые санкции против России

Администрация Джо Байдена наложила новые санкции на Россию. По мнению американских властей, Москва вмешивалась в выборы..

Администрация Джо Байдена наложила новые санкции на Россию. По мнению американских властей, Москва вмешивалась в выборы президента США, проводила кибератаки, нарушала принципы международного права и совершала другие дестабилизирующие действия.

В рамках санкционных мер с 14 июня банкам и другим финансовым учреждениям США запретят приобретать на первичном рынке долговые ценные бумаги, выпущенные Банком России, Фондом национального благосостояния или Министерством финансов России.

Кроме того, из Вашингтона высылают десятерых российских дипломатов. По мнению властей США, среди них есть представители российских спецслужб.

Также санкции коснутся 16 российских организаций и 16 российских граждан, которые, по мнению администрации Байдена, вмешивались в выборы в США.

На фоне сообщения о расширении санкций курс рубля немного ослаб по отношению к доллару и евро.

[Евгений, житель Москвы]:

«Цены, естественно, подрастут, возможно, товары первой необходимости. Это одно из самых таких (сильных последствий), что коснётся обычных смертных, обычного народа». [Надежда, жительница Москвы]:

«Нужны, конечно, переговоры. Нужно общаться, выяснять причины». [Екатерина, жительница Москвы]:

«Это очень сложная политика, на самом деле. До тех пор, пока высшие (руководители) не договорятся, так и будет».

Министерство иностранных дел России обещает дать «решительный отпор» санкциям США.

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