ЕС обещает на полгода отложить введение ответных тарифов на пошлины Дональда Трампа

Еврокомиссия объявила, что достигла частичного соглашения с США по вопросу пошлин на импорт металла, которые ввёл..

Еврокомиссия объявила, что достигла частичного соглашения с США по вопросу пошлин на импорт металла, которые ввёл бывший президент Дональд Трамп.

Изначально по планам ЕС в первый день лета в силу должны были вступить ответные пошлины на ряд американских продуктов: от помады до спортивной обуви. Также до 50% планировали повысить пошлины на американские виски, мотоциклы и катера.

Теперь же официальный торговый представитель Еврокомиссии говорит, что Брюссель может на полгода отложить введение этого пакета мер.

[Мириам Гарсия Феррер, представитель Еврокомиссии]:

«ЕС намерен временно приостановить применение второго пакета своих мер по восстановлению баланса, которые, как ожидается, вступят в силу 1 июня 2021 года. ЕС и США будут оперативно участвовать в обсуждениях, чтобы найти решения по этим вопросам до конца года».

ЕС также намерен начать с Вашингтоном диалог по поводу глобальной проблемы избыточного производства и практик Китая, которые нарушают порядок мировой торговли.

[Мириам Гарсия Феррер, представитель Еврокомиссии]:

«Сейчас мы намерены взаимодействовать с США для поиска долгосрочного решения проблемы избыточных мощностей. В итоге действие оставшихся пошлин, введённых в 2018 году, будет приостановлено».

Это заявление стороны сделали за месяц до визита в Брюссель президента США Джо Байдена.

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