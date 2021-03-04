38 человек погибло в среду в ходе протестов в Мьянме

Среда стала самым кровопролитным днём для Мьянмы с тех пор, как в стране вспыхнули протесты против..

[Кристин Шрейнер Бёргнер, специальный посланник ООН по Мьянме]:

«Сегодня был самый кровавый день после переворота 1 февраля».

Среда стала самым кровопролитным днём для Мьянмы с тех пор, как в стране вспыхнули протесты против военного переворота 1 февраля. Специальный посланник ООН по Мьянме подтвердила, что в ходе стычек с военными на улицах нескольких городов было убито не менее 38 человек.

Свидетели говорят, что полиция открыла огонь по протестующим боевыми патронами. Среди погибших – четыре ребёнка. Об этом сообщила гуманитарная организация «Спасём детей». Также местные СМИ говорят о сотнях арестованных.

[Кристин Шрейнер Бёргнер, специальный посланник ООН по Мьянме]:

«В целом арестовано уже около 1200 человек. Многие семьи не знают, где содержат их родственников, здоровы они или нет. Сколько мы будем на это смотреть?»

После кровопролития в среду общее число погибших в протестах против переворота в Мьянме возросло более чем в два раза.

Спикер правящего военного совета ситуацию пока никак не прокомментировал.

Между тем, Государственный департамент США осудил подавление протестов.

[Нед Прайс, спикер Государственного департамента США]:

«Мы призываем все страны вместе выступить против жестокого насилия со стороны мьянманской армии в отношении собственных граждан, а также добиваться привлечения военных к ответственности за их действия, которые привели к гибели стольких людей в Мьянме».

Совет безопасности ООН планирует созвать экстренное заседание по этому вопросу.

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