Собаки помогают учёным искать черепах

Американские зоологи и ветеринары обследуют луга в штате Иллинойс в поисках сухопутных коробчатых черепах. Заметить их..

Американские зоологи и ветеринары обследуют луга в штате Иллинойс в поисках сухопутных коробчатых черепах. Заметить их в траве очень сложно, поэтому исследователям помогают бойкинские спаниели.

[Джон Ракер, дрессировщик]:

«Даже если черепаха находится в трёх метрах от человека, её всё равно никогда не найдёшь. А собаки подбирают черепах и приносят прямо в руки».

Учёные считают коробчатых черепах своеобразными индикаторами состояния природы.

[Мэтт Аллендер, ветеринар]:

«Если питание коробчатой черепахи ухудшается, то портится и её здоровье. А это значит, что разнообразие растений уменьшается. Эти знания помогают не только биологам, но и защитникам природы. Они дают возможность сохранять и улучшать окружающую среду».

Черепах измеряют и взвешивают. Потом проводят полное медицинское обследование, чтобы узнать, нет ли у рептилий каких-либо серьёзных заболеваний.

[Мэтт Аллендер, ветеринар]:

«Некоторые болезни могут передаваться млекопитающим или птицам и даже могут угрожать здоровью человека. Также мы проверяем состояние почек и печени черепах. В результате загрязнения природы могут появиться заболевания этих органов. Такая же реакция может возникнуть и у людей, которые живут в этой же среде».

Исследователи наблюдают за коробчатыми черепахами 15 лет. Они разыскивают рептилий разновидности, которая называется декоративной коробчатой черепахой. Её панцирь украшен рисунком в виде жёлтых лучей.

Декоративные коробчатые черепахи вырастают до десяти сантиметров в длину и весят до 500 граммов. Они живут более 50 лет.

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