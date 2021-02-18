Холода в Техасе: 2,7 млн человек остаются без электричества

21 человек погиб в пяти штатах США, включая Техас, в результате обрушившихся на регион снегопадов, ледяного..

21 человек погиб в пяти штатах США, включая Техас, в результате обрушившихся на регион снегопадов, ледяного дождя и рекордных холодов. Закрыты центры вакцинации от коронавируса. Затруднены поставки вакцины.

В Техасе объявили чрезвычайное положение. Здесь – самые низкие температуры более чем за 30 лет – местами до минус 18.

Из-за погодного катаклизма около 2 миллионов 700 тысяч человек остаются без света. Перебои с подачей электроэнергии также наблюдаются в соседних Луизиане и Миссисипи.

Техас – второй по размерам штат США, а также крупнейший в стране производитель электроэнергии. Почти половину электричества здесь получают за счёт природного газа. При этом мощности по его добыче и транспортировке не рассчитаны на холода. Так, ледяная буря отключила около трети из них.

От непогоды страдают также штаты Теннесси, Кентукки, Северная Каролина, Алабама, Оклахома и Орегон. В некоторых регионах ввели комендантский час, чтобы люди не выезжали на обледенелые дороги. Холода добрались даже до севера Мексики.

Белый дом выразил готовность предоставить пострадавшим от холодов штатам все необходимые ресурсы.

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