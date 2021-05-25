Лучший ученик школы, оказывается, был бездомным

Выпускник американской школы Гриффин Фурлон в 2014 году был назван валедикторианом (учеником с самыми высокими оценками, произносящим прощальную речь). При этом достичь цели ему было труднее, чем другим ученикам.

В своей речи Гриффин рассказал, что был бездомным. Они с отцом лишились крова 12 лет назад. У отца Гриффина возникли финансовые трудности после того, как мама умерла от рака. Они не могли оплачивать расходы за содержание дома и лишились его. Мальчик с отцом и братом жил в приютах и других временных жилищах. Гриффин вспомнил, как семилетним ребёнком прошел 8 км со своим отцом и старшим братом Шоном, чтобы найти ночлег в приюте для бездомных в Луисвилле.

«Я даже не могу сосчитать, сколько бессонных ночей я провёл на холодном пластиковом матрасе. Я плакал и надеялся, что моя жизнь изменится, и мне не придётся переносить тяготы жестокого, как мне тогда казалось, мира», – сказал Гриффин в своей речи.

«Я просто хочу показать, что каждый может достичь цели, невзирая на трудности. Я больше не хочу жить такой жизнью. Я делаю всё ради того, чтобы изменить ситуацию», – добавил он.

Гриффину удавалось скрывать своё бедственное положение, и никто из учителей не знал о его трудностях, кроме нескольких близких друзей.

«Никогда не сдавайтесь и не позволяйте никому говорить вам, что вы не можете что-то сделать. Мне говорили это всю жизнь. Люди говорили мне, что я недостаточно умён, а теперь я лучший ученик в классе», – сказал Гриффин.

Гриффин рассказал, что, как и его старший брат, хочет стать инженером и поступить в университет во Флориде.