Учитель сделал протез своему ученику во время школьных каникул

Этот 12-летний британский школьник тестирует свой новый протез. Бионическую руку ему сделал его учитель Дэниэл Грант...

[Льюис Маккаслин, ученик]:

«Прошлый протез был тяжёлый, плотный. Когда сгибал руку, было больно».

Этот 12-летний британский школьник тестирует свой новый протез. Бионическую руку ему сделал его учитель Дэниэл Грант. Мальчик родился без руки. Но старый протез не носил, потому что было неудобно.

Новая рука сделана в стиле Железного человека. Чертежи Дэниэл взял у благотворительной организации Team Unlimited.

Потом одолжил в школе 3D-принтер и за время школьных каникул сделал новый протез. Он обошёлся в 30 фунтов стерлингов.

[Дэниэл Грант, создатель протеза]:

«Нужно внести некоторые модификации. Думаю, мы оба изучаем возможности протеза. Но просто чудесно видеть, как он по чуть-чуть учится им пользоваться. Я этому очень рад».

Мальчик говорит, что с новым протезом может играть в разные игры.

[Льюис Маккаслин, ученик]:

«Он прекрасный учитель, он помогает людям. Теперь я могу кататься на велосипеде в парк и делать остальные вещи».

Похоже, учителя тоже могут быть супергероями.

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