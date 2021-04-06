Учитель сделал протез своему ученику во время школьных каникул
Этот 12-летний британский школьник тестирует свой новый протез. Бионическую руку ему сделал его учитель Дэниэл Грант...
Дата загрузки: 2021-04-06
[Льюис Маккаслин, ученик]:
«Прошлый протез был тяжёлый, плотный. Когда сгибал руку, было больно».
Новая рука сделана в стиле Железного человека. Чертежи Дэниэл взял у благотворительной организации Team Unlimited.
Потом одолжил в школе 3D-принтер и за время школьных каникул сделал новый протез. Он обошёлся в 30 фунтов стерлингов.
[Дэниэл Грант, создатель протеза]:
«Нужно внести некоторые модификации. Думаю, мы оба изучаем возможности протеза. Но просто чудесно видеть, как он по чуть-чуть учится им пользоваться. Я этому очень рад».
Мальчик говорит, что с новым протезом может играть в разные игры.
[Льюис Маккаслин, ученик]:
«Он прекрасный учитель, он помогает людям. Теперь я могу кататься на велосипеде в парк и делать остальные вещи».
Похоже, учителя тоже могут быть супергероями.
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