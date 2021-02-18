Автомобили Jaguar станут полностью электрическими к 2025 году

Автомобили британского бренда Jaguar к 2025 году станут полностью электрическими. Пока компания выпускает единственную модель на..

[Тьерри Боллоре, глава компании Jaguar Land Rover]:

«В следующие пять лет Land Rover выпустит шесть электрических моделей. Первая появится в 2024-м. За это же время Jaguar полностью переродится и станет чисто электрическим брендом класса люкс».

Автомобили британского бренда Jaguar к 2025 году станут полностью электрическими. Пока компания выпускает единственную модель на электротяге – I-Pace. Также в ближайшие годы марка Land Rover выпустит свой первый полностью электрический автомобиль.

Также в рамках преобразования производства завод в Касл-Бромвиче, возможно, начнёт выпускать аккумуляторы. Пока он специализируется на строительстве автомобилей.

В последний год из-за пандемии продажи Jaguar сильно упали. Но, по мнению экспертов, решение полностью отказаться от двигателей внутреннего сгорания пойдёт на пользу имиджу компании.

Британское правительство хочет запретить продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей к 2030 году. Jaguar намерен на пять лет опередить эти планы.

[Джим Холдер, редактор журнала Autocar]:

«Когда такие бренды, как Jaguar, берут на себя обязательство выполнить планы правительства намного раньше, это демонстрирует растущую уверенность в том, что потребители будут готовы пересесть на электромобили, и что электрические технологии будут отвечать желаниям покупателей».

Британский концерн Jaguar Land Rover выпускает автомобили класса люкс. Бренд Jaguar поставляет продукцию премьер-министру страны, а также – королеве Елизавете II и принцу Чарльзу. Концерн принадлежит индийской компании Tata Motors.

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