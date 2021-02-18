Автомобили Jaguar станут полностью электрическими к 2025 году
Автомобили британского бренда Jaguar к 2025 году станут полностью электрическими. Пока компания выпускает единственную модель на..
Дата загрузки: 2021-02-18
[Тьерри Боллоре, глава компании Jaguar Land Rover]:
«В следующие пять лет Land Rover выпустит шесть электрических моделей. Первая появится в 2024-м. За это же время Jaguar полностью переродится и станет чисто электрическим брендом класса люкс».
Также в рамках преобразования производства завод в Касл-Бромвиче, возможно, начнёт выпускать аккумуляторы. Пока он специализируется на строительстве автомобилей.
В последний год из-за пандемии продажи Jaguar сильно упали. Но, по мнению экспертов, решение полностью отказаться от двигателей внутреннего сгорания пойдёт на пользу имиджу компании.
Британское правительство хочет запретить продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей к 2030 году. Jaguar намерен на пять лет опередить эти планы.
[Джим Холдер, редактор журнала Autocar]:
«Когда такие бренды, как Jaguar, берут на себя обязательство выполнить планы правительства намного раньше, это демонстрирует растущую уверенность в том, что потребители будут готовы пересесть на электромобили, и что электрические технологии будут отвечать желаниям покупателей».
Британский концерн Jaguar Land Rover выпускает автомобили класса люкс. Бренд Jaguar поставляет продукцию премьер-министру страны, а также – королеве Елизавете II и принцу Чарльзу. Концерн принадлежит индийской компании Tata Motors.
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