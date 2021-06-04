Греческий остров заменит все автомобили на электрические
Небольшой греческий остров Астипалея стремится перейти на зелёную энергию. Первым шагом стало обновление автопарка государственных служб...
Дата загрузки: 2021-06-04
Небольшой греческий остров Астипалея стремится перейти на зелёную энергию. Первым шагом стало обновление автопарка государственных служб. В рамках проекта немецкий концерн Volkswagen передал острову восемь электромобилей.
[Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции]:
«Будущее можно увидеть в некоторых удивительных и неожиданных местах. Например, на таком небольшом скалистом острове в западной части архипелага Додеканес, более чем в 2000 километрах от высокотехнологичного завода и штаб-квартиры Volkswagen».
Полученными электромобилями будут пользоваться сотрудники полиции, береговой охраны и аэропорта.
На острове живёт более 1300 человек. Всего здесь насчитывается полторы тысячи машин с двигателями внутреннего сгорания. В рамках проекта их планируют заменить на электромобили. Для этого местным жителям будут выдавать субсидии на покупку машин с электромоторами, велосипедов и зарядных устройств.
Также здесь появится 200 электромобилей, которые смогут арендовать и островитяне, и туристы. Власти уже установили 12 зарядных станций. Скоро появится ещё 16.
[Герберт Дисс, гендиректор компании Volkswagen]:
«Переход на электрические автомобили на Астипалее – это эксперимент в реальном времени. В ближайшие годы и десятилетия Европа начнёт использовать их в ещё большем масштабе».
Также на Астипалее планируют полностью отказаться от ископаемых источников топлива и создать солнечные и ветровые электростанции. Позже экспериментальный проект должен охватить и другие регионы Греции.
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