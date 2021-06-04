Телеканал NTD

Греческий остров заменит все автомобили на электрические

Греческий остров заменит все автомобили на электрические

Небольшой греческий остров Астипалея стремится перейти на зелёную энергию. Первым шагом стало обновление автопарка государственных служб...

Дата загрузки: 2021-06-04

Небольшой греческий остров Астипалея стремится перейти на зелёную энергию. Первым шагом стало обновление автопарка государственных служб. В рамках проекта немецкий концерн Volkswagen передал острову восемь электромобилей.

[Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции]:
«Будущее можно увидеть в некоторых удивительных и неожиданных местах. Например, на таком небольшом скалистом острове в западной части архипелага Додеканес, более чем в 2000 километрах от высокотехнологичного завода и штаб-квартиры Volkswagen».

Полученными электромобилями будут пользоваться сотрудники полиции, береговой охраны и аэропорта.

На острове живёт более 1300 человек. Всего здесь насчитывается полторы тысячи машин с двигателями внутреннего сгорания. В рамках проекта их планируют заменить на электромобили. Для этого местным жителям будут выдавать субсидии на покупку машин с электромоторами, велосипедов и зарядных устройств.

Также здесь появится 200 электромобилей, которые смогут арендовать и островитяне, и туристы. Власти уже установили 12 зарядных станций. Скоро появится ещё 16.

[Герберт Дисс, гендиректор компании Volkswagen]:
«Переход на электрические автомобили на Астипалее – это эксперимент в реальном времени. В ближайшие годы и десятилетия Европа начнёт использовать их в ещё большем масштабе».

Также на Астипалее планируют полностью отказаться от ископаемых источников топлива и создать солнечные и ветровые электростанции. Позже экспериментальный проект должен охватить и другие регионы Греции.
Короткая ссылка на эту страницу:

Читать...
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...