В Великобритании появится первый пассажирский катер с электродвигателем

Морской парк Великобритании вскоре пополнится первым пассажирским катером с электродвигателем. Судно под названием e-Voyager тщательно испытывали почти полгода, и оно уже готово перевозить людей через пролив рядом с городом Плимут.

[Бен Сквайр, основатель компании Plymouth Boat Trips]:

«Время пришло. Нужно отойти от дизельных двигателей по причинам, известным всем. Эти моторы загрязняют природу, а я хочу вести бизнес, не вредя экологии».

В катере заменили дизельный двигатель на электрический. Полностью зарядить батареи можно за три часа.

[Бен Сквайр, основатель компании Plymouth Boat Trips]:

«Мы все учимся. Модернизация транспорта – это нормально, но проблема в том, чтобы приспособить такой катер к использованию на море. Это довольно сложно. Судно окружают солёный воздух, морская вода, и оно весь день подпрыгивает на волнах».

По мнению владельца компании, электрические катера понравятся пассажирам, поскольку работают бесшумно.

Кроме того, морской парк Великобритании, возможно, ждёт тот же сценарий, что и автомобильную отрасль. К 2030 году в стране запретят продавать машины с бензиновыми и дизельными двигателями. Правительство может применить такие меры и к водному транспорту.

[Крис Смит, сотрудник Эксетерского университета]:

«Во многих отраслях почувствуют, что товар меньше востребован, а затраты растут. И тогда в следующие десять лет они будут переходить на экологически чистые двигатели».

Катер e-Voyager вмещает 12 пассажиров. В компании уже модернизируют и более крупное судно, которое сможет перевозить до 150 человек. Его двигатели будут работать без подзарядки 14 часов.

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