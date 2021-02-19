Пандемия подхлестнула спрос на виниловые пластинки

В период карантина и пандемии, когда миллионы людей вынужденно оказались в домашней изоляции, начал расти спрос..

В период карантина и пандемии, когда миллионы людей вынужденно оказались в домашней изоляции, начал расти спрос на виниловые пластинки.

Как сообщает чешская компания GZ media – крупнейший в мире производитель таких пластинок – в 2020 году её продажи выросли на 11%. В целом она поставила покупателям 38 миллионов пластинок.

[Михал Стерба, глава компании]:

«Прошлый год был рекордным. Многие начали покупать собственные аудиосистемы и пластинки. Возможно, причина в том, что люди сидели дома, и было мало возможностей ходить на концерты, в пабы и бары».

Возрождение интереса к виниловым пластинкам наблюдается последние десять лет. И это несмотря на доступ к онлайн-ресурсам с гигабайтами музыки.

Чешский диджей и коллекционер винила Йири Голубец говорит, что ничто не может заменить физическое ощущение пластинки в руках и осознание того, что музыка на ней в буквальном смысле слова напечатана.

[Йири Голубец, диджей и коллекционер пластинок]:

«Я начал собирать виниловые пластинки около 15 лет назад. Теперь у меня более 3000 12-дюймовых пластинок. Я точно их не пересчитывал. И ещё у меня примерно столько же маленьких семидюймовых пластинок».

А владелец магазина виниловых пластинок сравнивает свою продукцию с антикварными ценностями.

[Петр Ракосник, владелец магазина виниловых пластинок]:

«Когда приходишь сюда и покупаешь виниловую пластинку 70-х годов или 1965-го, то это как будто покупаешь антиквариат. Это прекрасный артефакт».

Самым крупным рынком виниловых пластинок пока остаются США. Там в 2020 году было продано 27,5 миллионов копий. Это почти в два раза больше по сравнению с 2019-м.

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