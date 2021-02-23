Италия продлила ограничения на передвижение между регионами

В Италии ограничения на передвижение между регионами продлили ещё на месяц – до 27 марта. Соответствующий..

В Италии ограничения на передвижение между регионами продлили ещё на месяц – до 27 марта. Соответствующий указ утвердили новый премьер-министр Марио Драги и его кабинет.

Исключение составляют случаи, продиктованные острой необходимостью рабочего характера или состоянием здоровья.

Тем не менее главный железнодорожный вокзал Рима полон пассажиров.

[пассажирка]:

«Эти правила бесполезны, потому что люди всё равно могут путешествовать по работе и в экстренных случаях. Так что по факту это не ограничит передвижение и не снизит число заболевших». [пассажир]:

«Важно принимать во внимание, что людям нужно нормально жить и двигаться вперёд с надеждой, что это всё скоро закончится. Хотя я думаю, что так будет ёще долго».

Ежедневно в Италии регистрируют около 15 тысяч новых случаев COVID-19. Хотя это меньше, чем по 40 тысяч в середине ноября, сотни людей ежедневно продолжают умирать. Также выявляют всё больше случаев с более заразным британским штаммом.

В Италии продолжает действовать система разделения на зоны, в зависимости от показателей заражения ковидом в каждом из 20 регионов. В жёлтых зонах можно передвигаться беспрепятственно. С 10 вечера до 5 утра действует комендантский час. Бары и рестораны открыты до 6 вечера. В красных зонах выходить из дома нельзя, за исключением особых случаев.

[пассажир]:

«Думаю, сейчас нужно довериться властям, и это единственный способ всё это закончить. Максимально остановить распространение вируса – лучшее решение».

В целом в Италии за год было выявлено более 2 миллионов 800 тысяч случаев заражения коронавирусом. Скончалось почти 96 тысяч человек. В Европе больше умерших – только в Великобритании.

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