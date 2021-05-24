Арест журналиста Протасевича: Литва призывает ввести санкции в отношении Минска

Страны ЕС призывают ввести санкции в отношении Беларуси, если власти не освободят журналиста-оппозиционера Романа Протасевича. Основателя и бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA задержали 23 мая в Минске.

Протасевич летел на самолёте Ryanair из Афин в Вильнюс. Когда рейс был над территорией Беларуси, он совершил экстренную посадку. Якобы поступило сообщение о минировании.

После посадки в самолёт направили сапёрную группу, а пассажиров стали досматривать. После примерно пяти часов на земле рейс продолжил полёт, так как бомбы не обнаружили. Однако Протасевича на борту уже не было.

Президент Литвы выступил с заявлением.

[Гитанас Науседа, президент Литвы]:

«Сначала мы призвали освободить Романа Протасевича. Если этого не сделают, мы будем говорить об очень серьёзных санкциях со стороны Евросоюза. Но возможны и другие меры в отношении властей. Например, можно признать воздушное пространство Беларуси небезопасным для гражданской авиации, а также лишить самолеты «Белавиа» права на посадку в аэропортах стран ЕС и НАТО».

Как говорят свидетели, когда Протасевич понял, что самолёт садится в Минске, то сказал, что получит в Беларуси смертную казнь.

[пассажир самолёта]:

«Когда объявили, что мы приземляемся в Минске, Роман встал, открыл багажный отсек и начал перебирать свои вещи. Свой компьютер и iPhone он отдал своей девушке. Думаю, он совершил небольшую ошибку, потому что вокруг было много людей, он мог отдать вещи не девушке, которую, я думаю, тоже арестовали, а мне или другим пассажирам».

Telegram-канал NEXTA власти Беларуси назвали экстремистским. До ареста 26-летний журналист работал на другом канале Belamova. На родине ему выдвинули обвинения в организации массовых выступлений и разжигании ненависти.

Мировые лидеры осудили арест. Госсекретарь США Энтони Блинкен и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен написали на своих страницах в Твиттере, что все, кто несёт ответственность за посадку самолёта Ryanair, должны понести наказание.

По данным правозащитных организаций, с августа в Беларуси задержано около 35 тысяч человек и возбуждено более тысячи уголовных дел.

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