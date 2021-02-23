Общественный транспорт Москвы станет полностью «зелёным» к 2030 году

Общественный транспорт Москвы к 2030 году станет полностью «зелёным». Сейчас в автобусном парке столицы работает 600..

Общественный транспорт Москвы к 2030 году станет полностью «зелёным». Сейчас в автобусном парке столицы работает 600 электробусов. К декабрю их будет тысяча. А в последующих годах «Мосгортранс» закупит ещё почти 1300. При этом трамваи продолжат ходить, а автобусы с двигателями внутреннего сгорания будут постепенно снимать с маршрутов.

[Артём Бурлаков, сотрудник компании «Мосгортранс»]:

«Хорошие автобусы, не выработавшие свой ресурс, никто никуда девать не собирается, но постепенно год за годом, программа именно такова: мы меняем весь колёсный транспорт на электробусы».

Водителям пришлось привыкать к новому транспорту.

[Александр Сачков, водитель]:

«Поначалу, буквально первые пару поездок, не то чтобы дискомфорт, но непривычно как-то. Такое ощущение, будто заглохло что-то. Потом вспоминаешь, что сидишь в автобусе с электрическим двигателем – на электробусе – и всё встаёт на свои места. Но уже привык, всё в порядке».

Пассажиры ценят электробусы за комфорт.

[пассажирка]:

«Свежо, чисто, светло. И, как правило, они ходят очень часто, и не так много народу. Замечательный вид транспорта». [пассажир]:

«И ходят регулярно, и движение плавное. Конечно, лучше».

Защитники природы приветствуют инициативу компании «Мосгортранс». Однако отмечают, что электрический транспорт решит проблему загрязнения воздуха не во всех городах. Это зависит от способа выработки электроэнергии.

[Михаил Бабенко, глава программы «Зелёная экономика» WWF России]:

«В тех городах, где основная генерация идёт на угле и мазуте, наверное, то на то и выйдет. В Москве, насколько мне известно, в основном генерация идёт на газе. До солнечной и ветровой энергии мы пока не дошли. Поэтому смысл перехода на электричество есть».

В этом году электробусы будут ходить по 40 маршрутам Москвы.

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