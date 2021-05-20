Страны ЕС договорились ослабить коронавирусные ограничения для туристов

Страны-члены Европейского союза условились ослабить коронавирусные ограничения на путешествия в преддверии летнего сезона. Как ожидается, новые..

Страны-члены Европейского союза условились ослабить коронавирусные ограничения на путешествия в преддверии летнего сезона. Как ожидается, новые правила представят в ближайшие дни.

Согласно ним, двери ЕС возможно откроют для британских туристов, а также для путешественников из некоторых других стран.

США, как ожидается, не будут соответствовать критериям. Однако въезд, скорее всего, разрешат американцам с подтверждённой вакцинацией от COVID-19.

Впрочем, меры могут ослабить не во всех странах-членах, поскольку сохранится индивидуальное право вводить или оставлять в силе любые коронавирусные ограничения.

Тем временем, в отдельных государствах продолжают снимать карантин. Так, впервые за шесть месяцев французским ресторанам разрешили принимать посетителей на открытых террасах. Также открылись кинотеатры, театры, музеи и магазины, торгующие не критически важными товарами.

А в столице Австрии первое за полгода открытие кафе и ресторанов посетил канцлер Себастьян Курц.

[Себастьян Курц, канцлер Австрии]:

«Мы очень рады, поскольку эти ослабления дают бизнесу возможность заработать. 150 тысяч человек могут вернуться к работе. Это люди, которые месяцами не могли работать, хотя очень хотели». [посетительница кафе]:

«Для меня и остальных сегодня – особый день после такого долгого перерыва. Мы решили немного себя побаловать настоящим кофе, а не напитком в картонном стаканчике навынос».

Туристы пока в страну не вернулись. Однако кафе уже получили возможность заработать на местных клиентах. Кроме того, австрийским отелям разрешили принимать туристов, а не только деловых путешественников.

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