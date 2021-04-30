Нью-Йорк планирует снять все карантинные ограничения 1 июля

Нью-Йорк вернётся к нормальной жизни летом. Мэр Билл де Блазио пообещал 1 июля снять карантинные меры, которые действовали больше года. По словам мэра, важную роль для отмены ограничений сыграла масштабная вакцинация.

В городе проживает восемь миллионов человек и сделано шесть миллионов 300 тысяч прививок от COVID-19. Это означает, что 36% взрослого населения полностью вакцинированы, а более половины получили как минимум одну дозу препарата.

[Билл де Блазио, мэр Нью-Йорка]:

«Теперь мы можем поставить перед собой эту цель, поскольку постоянно движемся вперёд. Всё больше и больше вакцинированных. Всё меньше и меньше заражённых».

Де Блазио сказал, что с 1 июля откроются рестораны, театры и магазины, и тогда, возможно, возобновится туризм.

[жительница Нью-Йорка]:

«Наш мэр и президент готовы полностью снять карантинные ограничения, потому что жители Нью-Йорка проделали замечательную работу, соблюдая масочный режим и вакцинируясь». [житель Нью-Йорка]:

«Мы рады, что скоро всё будет работать в обычно режиме. И рады быть первыми, кто готов вернуться к нормальной работе». [житель Нью-Йорка]:

«Это означает, что мы возвращаемся в правильное русло, всё приходит в норму. Приятно увидеть конец пандемии, которая унесла много жизней. Мне теперь спокойно, и я счастлив».

Год назад Нью-Йорк был эпицентром эпидемии в США. Больницы были переполнены, а тела умерших приходилось хранить в рефрижераторных грузовиках. Конференц-центр имени Джейкоба Джейвитса превратили во временный госпиталь для пациентов с коронавирусом, а сейчас здесь ежедневно вакцинируются тысячи ньюйоркцев.

В Нью-Йорке в общей сложности зарегистрировали более 920 тысяч случаев COVID-19, умерли 32 тысячи человек.

Планы нью-йоркского мэра ещё должен одобрить губернатор штата. Если карантинные ограничения всё же снимут, то это произойдёт за три дня до важной для американцев даты – Дня независимости США, который празднуют 4 июля.

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