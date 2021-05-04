ЕС ослабит коронавирусные меры, чтобы впустить больше иностранных туристов

Европейская комиссия рекомендовала в следующем месяце ослабить ограничения на путешествия, введённые в связи с пандемией. Она..

[Адальберт Янс, спикер Еврокомиссии]:

«Мы предлагаем среди прочего разрешить въезд в ЕС не только по причинам особой важности и не только для жителей стран с хорошей эпидемиологической ситуацией, но также для людей, которые привились всеми дозами рекомендованных в ЕС вакцин».

Европейская комиссия рекомендовала в следующем месяце ослабить ограничения на путешествия, введённые в связи с пандемией. Она хочет, чтобы иностранным путешественникам было легче попасть в блок. Это поможет туристической индустрии, которая серьёзно пострадала из-за пандемии.

Комиссия также предложила новый «аварийный механизм», чтобы снизить риск импорта новых штаммов коронавируса. Он позволит быстро ввести ограничения на поездки из стран, где ситуация резко ухудшается.

[Адальберт Янс, спикер Еврокомиссии]:

«Это позволит странам-членам быстро реагировать и временно ограничивать до строгого минимума все путешествия из пострадавших стран на период, которого будет достаточно, чтобы применить необходимые санитарные меры».

Другие меры по поддержке туризма этим летом включат центральный реестр ЕС, позволяющий свободно путешествовать гражданам блока, имеющим так называемый «зелёный сертификат». Он подтверждает вакцинацию, отрицательный тест на COVID-19 или иммунитет после выздоровления.

Впрочем, политики предупреждают, что эта мера не может быть единственным вариантом.

[Ксавье Беттель, премьер-министр Люксембурга]:

«Для правительства Люксембурга этот зелёный сертификат – один из методов, который позволит нам как можно скорее вернуться к нормальной жизни. И этот зелёный сертификат должен быть для нас дополнением, альтернативой. Не должно быть так, что те, у кого нет сертификатов, лишены всех прав».

Новые предложения ещё должны утвердить все 27 стран-членов Евросоюза.

Как ожидается, это произойдёт уже в текущем месяце.

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