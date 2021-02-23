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В Польше представили болид Alfa Romeo C41 для нового сезона «Формулы-1»

В Польше представили болид Alfa Romeo C41 для нового сезона «Формулы-1»

На сцене Большого театра в Варшаве прошла презентация нового болида Alfa Romeo. Он будет участвовать в..

Дата загрузки: 2021-02-23

На сцене Большого театра в Варшаве прошла презентация нового болида Alfa Romeo. Он будет участвовать в гонках «Формулы-1» в этом году. В состав швейцарской команды Alfa Romeo входят финский пилот Кими Ряйккёнен, итальянский автогонщик Антонио Джовинацци и резервный пилот Роберт Кубица.

У болида C41 много общих деталей с прошлогодним C39. Изменение претерпели днище и носовая часть автомобиля. Цветовая гамма прежняя – красно-белая.

Швейцарская команда закончила прошлый сезон выступлений на восьмом месте. В этом году гонщики надеются добиться лучших результатов.

[Кими Ряйккёнен, автогонщик]:
«Надеюсь, мы выступим лучше, чем в прошлом году. Скоро начнётся тестирование, и недели через две или месяц мы получим какие-то представления о машине. Во время первой же гонки мы точно поймём наши возможности. Но в любом случае мы будем стараться».

[Антонио Джовинацци, автогонщик]:
«Я в команде уже три года и в этом году вижу, кажется, самый красивый болид. Я надеюсь, что он будет быстрее, и с нетерпением жду первого теста. Надеюсь, что Кими сразу же будет быстрым, и мы сможем добиться больших успехов в этом сезоне».

Руководитель команды Фредерик Вассер также возлагает большие надежды на новый болид.

[Фредерик Вассер, руководитель команды Alfa Romeo]:
«В начале сезона каждая команда намерена хорошо работать и надеется достичь лучших результатов. Но в итоге только один гонщик и только одна команда выиграют чемпионат. Надо чётко понимать это. Но у нас большие ожидания. Посмотрим, что будет».

В ближайшие дни пройдёт тест-драйв болида в Барселоне. С 12 по 14 марта автомобиль испытают в Бахрейне. Там же 28 марта стартует первый этап нового сезона «Формулы-1».
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