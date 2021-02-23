Американский корабль Cygnus доставил на МКС почти 4 тонны груза

На Международную космическую станцию прибыл американский грузовой корабль Cygnus. Участник 64 экспедиции японский астронавт Соити Ногути с помощью дистанционного манипулятора «Канадарм2» захватил Cygnus. После этого он направил корабль к модулю «Юнити», и космический аппарат успешно пристыковался.

Cygnus стартовал с космодрома на острове Уоллоп в Вирджинии. На орбиту его вывела одноразовая ракета-носитель «Антарес».

Корабль доставил на МКС почти четыре тонны полезного груза. Это провизия, оборудование и детали для орбитальной станции, а также приборы и различные материалы для научных исследований. С их помощью проведут несколько экспериментов.

Один посвящён проблеме дистрофических заболеваний сетчатки. В ходе эксперимента проверят, будет ли проще создавать имплантат сетчатки в космосе. Также астронавты попробуют вырастить высококачественные кристаллы белка. Кроме того, они проверят на червях, как меняется структура мышечной массы в условиях невесомости. Также на МКС испытают работу гибридного электронного анализатора радиации. Его планируют использовать во время будущих полётов на Луну.

Корабль Cygnus, выполняющий 15-ю миссию снабжения, назвали «Кэтрин Джонсон» – в честь женщины-математика, которая внесла большой вклад в развитие аэронавтики США.

Cygnus покинет МКС в мае с несколькими тоннами мусора на борту. После вылета корабль контролируемо сойдёт с орбиты и разрушится в атмосфере Земли над несудоходной частью Тихого океана.

Короткая ссылка на эту страницу: