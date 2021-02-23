Число умерших от COVID-19 в США превысило полмиллиона

Президент Джо Байден принял участие в минуте молчания у Белого дома, чтобы почтить память 500 тысяч американцев, умерших от COVID-19. К нему и его супруге присоединились вице-президент Камала Харрис с мужем.

США преодолели мрачный рубеж в понедельник. Это произошло почти через год после того, как вирус впервые достиг территории Соединённых Штатов.

[Джо Байден, президент США]:

«Сегодня мы говорим о поистине мрачной вехе. 500 071 человек скончался. За год от этой пандемии умерло больше американцев, чем во время Первой мировой, Второй мировой и войны во Вьетнаме вместе взятых. В США этот вирус забрал больше жизней, чем в любой другой стране мира».

Флаги Соединённых Штатов на Белом и других федеральных и военных учреждениях будут приспущены до вечера 26 февраля.

[Джо Байден, президент США]:

«Этот народ будет снова улыбаться, этот народ снова увидит солнечные дни и снова будет радоваться. Но мы также будем помнить каждого умершего».

Белый дом снова критикует Китай за то, что он не предоставил США достаточно данных о вирусе в 2019 году, а также в течение 2020-го. Так, советник по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что не верит, что Китай предоставил исчерпывающую информацию о том, как вирус начал распространяться в Ухане, а затем в Китае и остальном мире.

Власти Китая знали, что COVID-19 появился в Ухане ещё в начале декабря 2019 года. Однако держали это втайне последующие шесть недель. Более того, чиновники арестовывали всех, кто пытался предупредить об опасности, обвиняя их в распространении слухов.

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