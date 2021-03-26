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Палочка Гарри Поттера и шлем штурмовика: аукцион реквизита для голливудских фильмов

Палочка Гарри Поттера и шлем штурмовика: аукцион реквизита для голливудских фильмов

Мюнхенский аукционный дом Hampel выставил на онлайн-торги реквизит, созданный для съёмок голливудских блокбастеров. Самый дорогой лот..

Дата загрузки: 2021-03-26

Мюнхенский аукционный дом Hampel выставил на онлайн-торги реквизит, созданный для съёмок голливудских блокбастеров. Самый дорогой лот – шлем штурмовика из седьмого эпизода космической саги «Звёздные войны».

[Кристиан Торрес Нито, искусствовед аукционного дома Hampel]:
«Вот очень интересный шлем штурмовика из фильма 2015 года «Пробуждение силы». Стартовая цена – 90 тысяч евро».

С молотка также уйдут когти Росомахи, в которых снимался Хью Джекман; молот бога грома Тора, сыгранного Крисом Хемсвортом; а также – волшебная палочка Гарри Поттера. Её предполагают продать за 15-25 тысяч евро.

[Кристиан Торрес Нито, искусствовед аукционного дома Hampel]:
«Это один из наших самых необычных предметов – палочка из «Гарри Поттера и Даров смерти». Её использовали в двух фильмах 2010 и 2011 годов. Это очень красивый предмет».

Среди лотов – маска Бэтмена, шоколадка из фильма «Чарли и шоколадная фабрика» и множество других предметов. Все они хранились в одной коллекции.
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