Сенегальцы делают кирпичи из земли, чтобы строить дома, сохраняющие прохладу
На фоне строительного бума столица Сенегала Дакар превращается в бетонные джунгли. Но среди серых домов появляются..
Дата загрузки: 2021-05-19
На фоне строительного бума столица Сенегала Дакар превращается в бетонные джунгли. Но среди серых домов появляются и здания терракотового цвета. Они построены из экологичных прессованных кирпичей. Их делают из земли.
[Нзинга Мбуп, соучредитель компании Worofila]:
«Думаю, люди немного забыли о самых основных принципах, а именно – о том, что нужно использовать материалы, которые есть под рукой. Они лучше подходят к местному климату. Наша почва лучше защищает от жары».
Процесс производства кирпичей из земли несложный. Почву просеивают, потом добавляют воду и немного цемента. Затем смесь прессуют в специальном устройстве. Получившиеся кирпичи сушат на открытом воздухе.
Считается, что такие кирпичи прочные и долговечные. Производство безотходное, поскольку брак можно переделать. При этом не требуется обжиг, поэтому нет вредных выбросов в атмосферу.
Предприниматель Дуду Деме основал компанию по производству кирпичей более десяти лет назад. За это время интерес к его продукции вырос. И хотя в Дакаре большинство зданий пока строят из обычного кирпича, сенегалец надеется, что когда-нибудь это изменится. Он объясняет людям, в чём преимущество прессованных кирпичей из земли, и они меняют к ним отношение.
К тому же традиционные сенегальские дома раньше делали примерно из такого же материала. И многие помнят, что в таких жилищах всегда было прохладно.
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