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У редких медвежьих кускусов во Вроцлавском зоопарке родился детёныш

У редких медвежьих кускусов во Вроцлавском зоопарке родился детёныш

Вроцлавский зоопарк на юго-западе Польши показал детёныша медвежьего кускуса. Это редкое сумчатое животное родом с индонезийского..

Дата загрузки: 2021-02-23

Вроцлавский зоопарк на юго-западе Польши показал детёныша медвежьего кускуса. Это редкое сумчатое животное родом с индонезийского острова Сулавеси. Рождение детёныша подтвердило, что программа разведения в зоопарке развивается успешно.

[Моника Горская, смотритель]:
«Сейчас у нас живёт два (медвежьих кускуса). Это самец Гарет с более тёмным окрасом и самка Дуза. Она посветлее. Также вы можете увидеть здесь маленького детёныша. Это четвёртый малыш, родившийся в нашем зоологическом саду».

Медвежий кускус – одно из самых редких и наименее изученных животных на планете.

[Радослав Ратайщак, директор зоопарка]:
«Мы мало о них знаем. Не знаем, сколько из них осталось в природе. Мы знаем одно: эти животные в большой опасности. Они медлительные, не прячутся, живут открыто на ветвях деревьев. Это единственный вид кускусовых, который активен днём, остальные ведут ночной образ жизни».

Детёныш родился 20 июля прошлого года. До декабря он не покидал сумку матери, а теперь смотрители видят его всё чаще. Пол малыша пока не известен.

Эти животные – эндемики Сулавеси. Питаются листьями, корой деревьев, цветами и плодами. В четырёх разных зоопарках мира сейчас живёт 14 медвежьих кускусов.
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