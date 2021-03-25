Сохранить живыми: индиец до сих пор ремонтирует старые радиоприёмники

Этот сервисный центр работает в Хайдарабаде уже 80 лет. Здесь издавна чинили телевизоры и радиоприёмники. Его..

Этот сервисный центр работает в Хайдарабаде уже 80 лет. Здесь издавна чинили телевизоры и радиоприёмники. Его нынешний владелец Мохаммад и сейчас не знает недостатка в клиентах.

Хотя мир в основном перешёл на цифровые технологии, но немало людей хотят сохранить старые радиоприёмники, некоторые из которых уже стали антикварными.

[Мохаммад Мохиуддин, владелец мастерской]:

«В наши дни в устройствах используют чипы и платы, а их нельзя отремонтировать. Можно только заменить. Но радиоприёмники до сих пор можно ремонтировать, и через 50 лет это тоже будет возможным».

К мастеру обращаются клиенты со всей Индии, а также – из Саудовской Аравии, Великобритании и США.

Сервисный центр в Хайдарабаде основал отец мастера. Всё началось с того, что в 48-м году он привёз сломанный радиоприёмник из Германии. Индиец смог его самостоятельно починить и продать.

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